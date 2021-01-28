В Гороховецком районе читают больше всего газет

Почта России подвела итоги подписной кампании на первую половину 2021 года во Владимирской области. Больше всего подписчиков классических печатных изданий оказалось в Гороховецком районе, где более 4500 человек выбрали местную районную газету.

Также в топ-5 самых читающих районов области вошли: Вязниковский район (более 4000 подписчиков), Муром (почти 3500 подписчиков), Владимир (3200 подписчиков), Юрьев-Польский район (почти 2600 подписчиков).

- Безусловно, жители районов чаще всего подписываются на местные издания. Второе место в рейтинге всегда занимает региональная пресса, далее федеральные бизнес-издания и популярный глянец, - отметил директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.

Подписаться на любимое издание сегодня можно не только в отделении связи, но и не выходя из дома. Достаточно попросить об этом своего почтальона или позвонить в ближайшее почтовое отделение. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом podpiska.pochta.ru.