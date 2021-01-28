Во Владимирской области с января подняли плату за капремонт

Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление о повышении размера отчислений в региональный фонд капитального ремонта. Тариф, не менявшийся шесть лет, вырос сразу на десять процентов: с шести с половиной рублей до семи рублей 15 копеек с квадратного метра жилья. Платить по-новому жильцы многоквартирных домов начнут уже с января, в фонде отмечают, что при средней площади за квартиру 55 квадратных метров, сумма в квитанции увеличится на тридцать рублей. По предварительным оценкам благодаря этому повышению фонд капремонта дополнительно получит 114 миллионов рублей, которые пройдут на ремонт 57 многоквартирных домов. Напомним, до этого тариф на капремонт в регионе не поднимали ни разу.