На звание лучшего педагога во Владимире претендуют шесть учителей

28 января в областном центре стартует городской конкурс «Педагог года». Из-за пандемии он пройдет онлайн – все материалы, в том числе открытый урок, участнкии представили в электронном виде. За звание лучших борются четырнадцать педагогов, которые 4 и 5 февраля защитят свой педагогический опыт, а 11 и 12 февраля в онлайн режиме поучаствуют в творческой мастерской. Подведение итогов, объявление победителей и лауреатов конкурса состоится в марте. По итогам конкурса жюри определит двух победителей в номинациях «Лучший педагог системы дошкольного образования» и «Лучший педагог общего (дополнительного) образования» и двух лауреатов. Победителей конкурса наградят премией в размере 30 тысяч рублей, для лауреатов премия составит 25 тысяч рублей.