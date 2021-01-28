В Петушинском районе адвоката осудили за дачу взятку

Пятидесятидвухлетний адвокат признан виновным дача взятки в крупном размере. С февраля 2017 года защитник представлял интересы клиента, осужденного к пяти годам лишения свободы за разбой и отбывающего наказание в исправительной колонии на территории Петушинского района. Надеясь помочь осужденному освободиться условно-досрочно, он 4 февраля 2019 года решил заручиться поддержкой прокуратуры и передал заместителю прокурора Петушинского района 250 тысяч рублей за поддержание ходатайства в суде. Тот от взятки отказался и в момент передачи денег адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ. Вину защитник не признал. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, 27 января суд приговорил адвоката к штрафу в размере одного миллиона рублей и к запрету заниматься адвокатской деятельностью на три года.