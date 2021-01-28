«Давайте подождем неделю»: в Роспотребнадзоре заявили, что пока не будут снимать ограничения, введенные во Владимирской области

28 января на брифинге по текущей эпидситуации в области официальный представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова отметила, что пока никакие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, сняты не будут.

- Да, мы фиксируем ежедневное снижение заболеваемости коронавирусом, но оно не превышает число выздоровевших. Эпидситуация в каждом регионе разная, и у нас есть соседи, которые приступили к снятию ограничений. Но во Владимирской области говорить об этом пока преждевременно, - заявила Марина Колтунова.

В ведомство обращаются предприниматели - владельцы кафе, баров, ресторанов - и спрашивают, когда им разрешат работать в полную силу. Но специалист сказала, что за эти дни точно ничего не изменится.

- Давайте подождем неделю, там посмотрим, как будет складываться ситуация. Возможно, будут обсуждаться эти сферы и снятие с них ограничений, - сказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области.