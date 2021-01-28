Губернатор Владимир Сипягин дал оценку протестным митингам во Владимирской области

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В ходе своей пресс-конференции губернатор Владимир Сипягин прокомментировал прошедшие 23 января по всей стране, в том числе и во Владимирской области, несанкционированные митинги.

Глава региона уверен, что граждане имеют право на выражение своего мнения, своей политической позиции, но всё должно быть в рамках закона: «Закон – это приоритет, это то, чему должен следовать каждый человек. Но здесь мы наблюдали ряд нарушений. Участники вышли на несогласованную акцию во время пандемии, и организаторы это прекрасно понимали».

Действовать законно должны и правоохранители. Во Владимирской области стражи порядка сработали корректно, отметил Губернатор. Что касается высокой явки в регионе на акцию протеста, Владимир Сипягин считает, что это чётко сработали организаторы. Однако осуждение вызывает то, что в этот процесс были вовлечены несовершеннолетние: «Это тонкая грань, которую переступать опасно. Надо думать о будущем детей, об их развитии, учёбе, а не вовлекать их в несанкционированные протестные акции».