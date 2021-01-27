Во Владимирской области разыскивают мужчину, который прячет ребенка от матери

Фото с сайта судебных приставов

Судебные приставы Меленковского района завели розыскное дело по факту неизвестного нахождения ребенка 2011 года рождения. Установлено, что мальчик находится у отца Дениса Кузнецова 1979 года рождения, который должен был передать сына матери по решению суда. Но мужчина скрылся с ребенком.

Если вы могли видеть этого мужчину или знаете, где он работает, сообщите по номеру телефона дежурной части Управления ФССП России по Владимирской области: (4922) 42-23-82 или судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Меленковскому району: Сергевнина Наталья Александровна 8(49247)2-46-01.