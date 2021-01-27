Владимирской почте требуются операторы по работе с клиентами и почтальоны

Почта России во Владимирской области ищет операторов по работе с клиентами и почтальонов.
Требования к операторам по работе с клиентами:
- Основное общее образование;
- Знание ПК и оргтехники на уровне пользователя;
- Коммуникабельность и готовность работать с клиентами;
- Готовность к работе с большими объемами информации
Требования к почтальонам:
- Основное общее образование;
- Готовность к пешеходному передвижению по городу/населенному пункту;
- Готовность к работе с денежными средствами.
При этом в Почте России гарантируют стабильную выплату зарплаты и полную социальную защищенность. Для операторов по работе с клиентами предусмотрена возможность работы рядом с домом, обязательное внутреннее обучение и возможность карьерного роста. График работы – сменный. Воскресенье – выходной.
Для почтальонов предусмотрена возможность работы рядом с домом, а также удобный график работы до 16.00 в будние дни и до 15.00 в субботу.
Подробнее о вакансиях можно узнать по ссылкам: https://www.pochta.ru/vacancy-list/-/vacancy/3312 и https://www.pochta.ru/vacancy-list/-/vacancy/3318.