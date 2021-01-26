Во Владимирской области почти 25 тысяч безработных

Как отмечают чиновники, число безработных .резко выросшее в прошлом году из-за пандемии, снижается. Если на 1 марта 2020 года в центрах занятости населения состояли на учёте 6852 безработных гражданина, то на 1 октября – 31 тысяча человек. К 1 января 2021 года число зарегистрированных безработных снизилось до 24954 человек.

- На регистрируемом рынке труда с апреля 2020 года отмечался рост обращений граждан в центры занятости населения и, соответственно, рост численности безработных. Сейчас контроль состояния рынка труда осуществляется в ежедневном режиме. Несмотря на ковидные ограничения, Департамент труда и занятости населения успешно выполнял возложенные на него функции. Это позволило добиться снижения показателей по безработице к концу 2020 года – отметил первый вице-губернатор Сергей Шевченко.