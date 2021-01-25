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Общество

Защищать права дольщиков во Владимирской области будет новая организация

В регионе создали «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Владимирской области»
Ирина Мальцева
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Предполагается, что новая унитарная некоммерческая организация позволит значительно сократить сроки восстановления прав обманутых дольщиков. Новая организация будет помогать завершить строительство домов, которые строили с участием денег жителей – так называемых дольщиков. Фонд, постановление о создании которого подписал губернатор, будет выступать в качестве застройщика и заниматься завершением строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимого имущества и инфраструктуры, разрабатывать проектные документы и готовить сметную документацию.