Защищать права дольщиков во Владимирской области будет новая организация

Предполагается, что новая унитарная некоммерческая организация позволит значительно сократить сроки восстановления прав обманутых дольщиков. Новая организация будет помогать завершить строительство домов, которые строили с участием денег жителей – так называемых дольщиков. Фонд, постановление о создании которого подписал губернатор, будет выступать в качестве застройщика и заниматься завершением строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимого имущества и инфраструктуры, разрабатывать проектные документы и готовить сметную документацию.