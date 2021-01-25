В колонию строго режима в Вязниках пытались пронести пять телефонов

В колонию строгого режима №4 в Вязниках из соседней области должны были доставить станочное оборудование на машине «Газель». При проезде через пропускной пункт водителю сказали сдать все предметы, запрещенные для провоза. С мужчиной провели беседу, что в случае попытки пронести какие-то вещи будет составлен протокол. Водитель сдал предметы, включая свой телефон.

Но в ходе досмотра автомобиля под водительским сиденьем нашли коробку, накрытую курткой, где находилось 5 мобильных телефонов и комплектующие к ним. Мужчину задержали и составили протокол об административном правонарушении. Все материалы были направлены в суд. Сотрудники колонии, которые нашли телефоны, будут поощрены руководством учреждения.