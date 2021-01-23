В Кольчугинском районе на плодородной земле складывали отходы

Чтобы наказать нарушителя потребовалось несколько месяцев. В управление Россельхознадзора по Владимирской области еще в сентябре прошлого года поступили материалы проверки из ОМВД России по Кольчугинскому району. Полицейские обнаружили, что на участке сельхозназначения за границей деревни Сукманиха сваливают произвлодственный отходы. При рейде обнаружили в северо-западной части участка место со следами от промышленных отходов: на площади ориентировочно 1065,3 «квадратов» примята трава и на поверхности видны следы сухого вещества серо-зеленого цвета. Специалисты отобрали шесть образцов почвы. Выяснилось, что содержание химических токсикантов в них не соответствует нормативам, превышено содержание меди, а в одном образце и по цинку. В январе 2021 года нарушитель был оштрафован на три тысячи рублей, администрации Кольчугинского района выдано предостережение о недопустимости нарушений требований земельного законодательства.