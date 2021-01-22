В Лакинске росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, устроившего аварию

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии по Владимирской области

В Лакинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого водителя, столкнувшегося с другим автомобилем и скрывшимся с места происшествия. Росгвардейцы при патрулировании в районе улицы Мира заметили явно пьяного мужчину, который сел за руль автомобиля и поехал. Правоохранители потребовали от него остановиться, чтобы обезопасить других участников движения, почувствовали от водителя резкий запах алкоголя, речь у него была несвязная. Как позже выяснилось, задержанный - сорокасемилетний местный житель, который, управляя автомобилем ВАЗ, ранее совершил столкновение с автомобилем «Соболь» и скрылся с места аварии. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам ДПС.