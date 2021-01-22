Нижегородец незаконно зарегистрировал в Коврове иностранцев

В конце 2019 года мужчина из Нижнего Новгорода, но живущий в Коврове, выступая в качестве принимающей стороны, обратился в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Ковровский», чтобы поставить на учет четырех граждан из одной из ближнего зарубежья, указав адрес в Коврове, где сам зарегистрирован и проживал. При этом он достоверно знал, что зарегистрированные иностранцы по этому адресу проживать не будут, помещение для проживания он им не предоставлял и не намерен был предоставлять. Кроме того, в феврале прошлого года он в коридоре многоэтажного жилого дома, достал из кармана куртки, надетой на другого мужчину сотовый телефон, стоивший 2000 рублей, и выбежал из дома на улицу. Ограбленный попытался догнать злоумышленника и отобрать свой гаджет, но тот убежал. В судебном заседании нижегородец раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на полтора года, а областной суд оставил приговор без изменения.