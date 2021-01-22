Владимирцев просят помочь с развивающими играми для детей-инвалидов

фото АРДИ "Свет"

Владимирская областная общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь детям с ограниченными возможностями здоровья для их развития, занятий.

АРДИ «Свет» примет в дар для детей-инвалидов: неиспользованные раскраски, все для творчества, развивающие игры, лото, пазлы (полные), детские книги. Сбор пожертвование проходит в Областной детской библиотеке Владимира.

В это же время в библиотеке вы можете посмотреть изделия молодых людей с инвалидностью поддержать ребят.

Место проведения Областная детская библиотека Владимир, ул.Мира, д.51

Тел. для справок (4922) 33-37-00, 53-48-98 53-75-55.