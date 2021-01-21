Во Владимире последствия снегопада ликвидируют 70 рабочих и 53 машины

Коммунальные предприятия города приступили к ликвидации последствий очередного снегопада, который начался днем 21 января. На улицах областного центра работают 53 единицы техники и 70 сотрудников ручной снегоочистки городского «Центра управления городскими дорогами».

Сейчас дорожные машины распределяют на дорогах города песко-соляную смесь. После начнется патрульная снегоочистка дорог, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях. Одновременно работники ручной снегоуборки приступили к расчистке остановок, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам. Уборка будет вестись круглосуточно до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города.

По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.