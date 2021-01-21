Владимирские дошколята поставили лучший в стране «противовирусный» танец

Как рассказали в управлении образования администрации города Владимира, дошкольники из детского сада №3 стали победителями Всероссийского конкурса «Малыши против простуды и гриппа» в номинации «Лучший оригинальный противовирусный танец». Ребята из подготовительной группы с помощью воспитателя Натальи Филимоновой и музыкальных руководителей Галины Легиной и Виктории Волковой репетировали танец и тщательно готовились к выступлению: подбирали костюмы, репетировали. В своем выступлении дети изображали, как сначала пострадали от опасного вируса, а потом победили его с помощью зарядки и закаливания.