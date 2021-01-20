Во Владимирской области от коронавируса умерло еще 9 человек

20 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 155 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 21823 случая.

В больницах региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 71 процент из них заняты (1354), свободны – 551 койка.

19128 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 131 человек. За период наблюдения в области отмечено 607 летальных случаев (плюс 9 новых случаев).

В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области и Приволжского исследовательского медицинского университета за минувшие сутки проведено 2502 исследования на Covid-19.

18 января во Владимирской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Для повышения доступности вакцинопрофилактики к 22 января в регионе будет развернут 41 прививочный пункт.

Запись на вакцинацию открыта на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru, а с 25 января запись будет возможна через личный кабинет на Едином портале госуслуг. Кроме того, записаться на прививку можно по номеру 122.