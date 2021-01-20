Житель Суздальского района может лишиться дома, построенного возле старинной церкви

Администрация муниципального образования Павловское Суздальского района обратилось в суд с иском к местному жителю с требованием о сносе самовольно возведенного строения. Мужчина на принадлежащем ему земельном участке в шестнадцати метрах от объекта культурного наследия регионального значения «Ильинская церковь» 1868 года ведется строительство индивидуального жилого дома, при этом ни разрешение на строительство, ни уведомление о соответствии планируемого строительства администрацией не выдавалось. При этом дом в нарушение закона возводится в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения - храм является памятником градостроительства и архитектуры, принят на охрану решением исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся в 1974 года. Рассматривать дело начнут в феврале.