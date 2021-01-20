В прошлом году мобильные бригады доставили в больницы более 5400 сельских жителей старше 65 лет. Кроме того, осуществлялась доставка продуктов питания и предметов первой необходимости жителям старше 65 лет: эту помощь получили 34 тысячи человек. Более 14 тысяч пожилых людей получали социальные услуги на дому: это, в том числе, помощь в приготовлении пищи, уборке, оплате коммунальных услуг.Свыше 26 тысяч жителей региона стали участниками социального проекта «Активное долголетие». Они общались в рамках клубов по интересам, учились в Университете третьего возраста, осваивали знания по информационной грамотности.Всего в рамках проекта организовано свыше 3 тысяч мероприятий, часть из них проводилась в онлайн-режиме с помощью платформы «Zoom» и социальных сетей. Во всех учреждениях социального обслуживания созданы чаты получателей услуг.