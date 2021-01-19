Октябрьский районный суд продлил срок содержания под стражей генеральному директору \\"Владимиртеплогаза\\" Александру Кородеву.Напомним, он обвиняется в том, что в сентябре прошлого года присвоил и растратил вверенные ему денежные средства, принадлежащих ООО «Владимиртеплогаз», на общую сумму 3 030 335 рублей 75 копеек. Компании был причинен ущерб в особо крупном размере.Срок содержания под стражей Королева продлен на 1 месяц 28 суток, а всего до 3 месяцев 24 суток, то есть по 18 марта этого года включительно.