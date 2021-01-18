До конца недели во Владимирской области планируется создать 41 пункт вакцинации от Covid-19. Сейчас их на базе госучреждений здравоохранения действует 7: в 5-й горбольнице Владимира, в Александровской, Камешковской и Петушинской ЦРБ, Гусь-Хрустальной и Ковровской ЦГБ, муромской третьей горбольнице. Кроме госучреждений, вакцинацию проводит больница РЖД ст. Муром.- В дальнейшем мы сможем открывать дополнительные пункты вакцинации в филиалах и удаленных подразделениях медицинских организаций. Доставлять туда препарат возможно в специальных термоконтейнерах, - написал губернатор на своей странице ВКонтакте.Записаться на вакцинацию можно дистанционно. Состоявшееся вчера тестирование сервиса записи на портале Госуслуг прошло успешно. Также жители могут воспользоваться сервисом https:lk.miac33.ru и единым телефоном 122.