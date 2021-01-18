Жителя столицы обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, два москвича приехали из столицы для того, чтобы купить дом в деревне на территории Муромского и Селивановского района для своего знакомого. Не найдя подходящей деревни и дома, один из приехавших гостей на почве личной неприязни к мужчине, которому должны были приобрести дом, не желая его везти обратно в Москву, находясь на левом берегу реки Оки, вытащил последнего из автомашины и умышленно, с целью убийства нанес ему удары предметом, похожим на биту. В результате жертва получила повреждения, повлекшие, в том числе, тяжкий вред здоровью. После чего второй москвич, ошибочно полагая, что избитый мертв, не убедившись в его смерти, с целью сокрытия тела совместно с нападавшим сбросили пострадавшего головой вперед с крутого берега Оки. Избитый мужчина упал лицом в воду и утонул.