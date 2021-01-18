Днем 17 января в Гусь-Хрустальном, на улице Северная загорелся нежилой дом. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.- Когда пожарные прибыли на место, горел первый и второй этажи. Пожарные не дали распространиться огню по зданию и ликвидировали пожар на площади 204 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 11 человек личного состава.18 января около двух часов ночи загорелся частный жилой дом в Киржаче. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было сильное задымление на чердаке. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет.В результате пожара пострадала внутренняя отделка и имущество чердачного помещения. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.