На прошедшей пресс-конференции исполняющий обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений Валерий Патанин рассказал, что по итогам прошлого года Владимирская область попала в число регионов с с высокой степенью прозрачности закупок для государственных и муниципальных нужд.К слову, журналистам показалось это странным, учитывая сразу два уголовных дела в отношении двух руководителей ДИЗО. Напомним, что сначала была задержана бывшая заместитель директора департамента Оксана Власенко, которая, по версии следствия, выступала посредником при передаче денег между строителями и ее руководителем.Спустя некоторое время под стражу взяли самого директора департамента Павла Панфилова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 9 миллионов рублей от руководства строительной компании за содействие в получении государственного контракта на возведение социального объекта в рамках национального проекта. Павел Панфилов пробудет в СИЗО до 24 января.- Возбуждение уголовных дел никак не повлияло на рейтинг Владимирской области, - подчеркнул Валерий Потанин. -В настоящий момент директор находится под следствием, и вакантность его должности решит только суд.