В 13.26 16 января, сообщает пресс-служба МЧС 33-го региона, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании легкового автомобиля во дворе дома в поселке Петушинского района.Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 3 квадратных метра. Сгорел моторный отсек и салон легкового автомобиля. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники и 7 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.