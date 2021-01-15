Больницы региона за прошлый год выдали 990 направлений на проведение циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Провести процедуру до конца года успели не все, но они могут сделать это в наступившем году. В результате ЭКО за года в регионе родился 201 ребенок, а встали на учет по беременности после процедуры 157 женщин.Также в прошлом году 23 тысячи семей получили выплаты на сумму 1946,2 миллиона рублей. ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 9057 семей – на это выделили 1 007,2 миллиона. Ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 , получили 8 614 семей – это еще 816,3 миллионов. А денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей получили 6003 семей. На это выделили 40,миллионов рублей.