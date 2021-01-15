Коронавирус заставляет нас постоянно подстраиваться под него. Вот и крещенские купания во Владимире будут в этом году доступны не всем. Вместо четырех мест для купания в областном центре сделают лишь два.18-19 января обряд крещенского купания с соблюдением мер безопасности можно будет совершить на двух городских водоемах - Семязинском пруду на улице Пригородной и озере Глубокое в Загородном парке. Площади, прилегающие к водоемам, позволяют выполнить рекомендации Роспотребнадзора - в частности, организовать социальную дистанцию между участниками крещенских купаний. На двух других городских водоемах - Заклязьминском и Гусинке, где также традиционно проходили обрядовые купания - пандемические требования выполнить практически невозможно, поэтому в этом году крещенские купания на них официально запрещены.Семязино и Глубокое, официально предназначенные для крещенских купаний-2021, будут оборудованы спасательными постами, купелями с ограждениями и сетками, раздевалками с обогревом и другими атрибутами для обеспечения безопасности людей. Купели будут официально открыты в ночь с 18 на 19 января с 22.00 до 3.00 часов.