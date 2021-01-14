Ребята-проектники, которые уже не первый год занимаются в детском технопарке «Кванториум-33», выходят на выполнение реальной инженерной задачи. Им предстоит переделать в беспилотник мини-трактор «Скаут». Техника под эти цели уже приобретена и готова к трансформации.Планируется, что сделанный учащимися беспилотник сможет быть полезным в сельском хозяйстве: ему по силам будет транспортировать грузы на закрытой территории (под дистанционным «присмотром» оператора), подвозить корма животным, собирать сено в тюки в поле и другие несложные операции.- Наш «Кванториум» решил включиться в гонку беспилотных технологий. Приобретённый трактор – отечественной сборки, он полностью лишен автоматики. Мы намеренно взяли самое простое, без электроники изделие, потому что убеждены, что роботизация именно такой простой в обращении техники позволит нам выйти на аграрный рынок, где при ремонте привыкли обходиться обычным гаечным ключом. С нашим беспилотником можно смело заходить в сельское хозяйство, его не будут бояться, это не машина за 20 миллионов рублей, это вполне понятный агрегат – просто усовершенствованный, – рассказал руководитель технопарка Валентин Пономарев.