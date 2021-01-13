Не хватало вам морозов? Вот вам еще и метель! Владимирские синоптики предупреждают, что 14 января утром и с сохранением до конца дня на территории Владимирской области ожидается сильный снег, метель. На отдельных участках дорог могут образоваться снежные заносы.В региональном МЧС предполагают, что при такой погоде велики риски возникновения различных чрезвычайных ситуаций: большое число ДТП, заторы на дорогах, повреждение (обрыв) ЛЭП и линий связи, а также обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций.В общем, в такую погоду лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и не ставить его под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Кроме того, в МЧС просят быть бдительными и при возникновении опасных ситуаций звонить по номерам 101 и 112.