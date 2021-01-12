Крупные суммы пойдут на переселение владимирцев из аварийного жилья: в 2021 году на это выделят 387 миллионов рублей, в 2022-2023 годах – по 1,2 миллиарда рублей. Это позволит поселить с большим комфортом 3400 жителей. Кроме того, дополнительно на переселение людей из аварийного жилья планируется направить из областного бюджета в 2021 году – 175,5 миллионов рублей, в 2022-2023 годах – по 163 миллиона рублей ежегодно. Предусмотрены деньги на строительство и покупку квартир для тех жителей региона, кто в этом нуждается: 273 миллионов рублей в этом году, в 2022 году – 275 миллионов, в 2023 году – 290 миллионов. В результате на 27 тысяч квадратных метров увеличится объем жилищного строительства для предоставления жилья по договорам социального найма и служебных помещений, жилищные условия смогут улучшить 525 семей. Еще полтора миллиарда потратят на обустройство скверов, парков, улиц и площадей, а 1,2 миллиарда рублей на повышение качества питьевой воды. Вязники дополнительно получат из областного бюджета 34,2 миллиона рублей на завершение проекта благоустройства Фатьяновского парка.