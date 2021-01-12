В ходе ежедневного мониторинга специалисты районных администраций и сотрудники управления ЖКХ получают большое число заявок на уборку рядом с их домами брошенных автомобильных шин. Хотя выброс покрышек, которые разлагаются до 140 лет и относятся к 4 классу опасности, запрещен законодательством.Согласно правилам обеспечения чистоты, порядка и благоустройства Владимира, утвержденным Советом народных депутатов, за использование покрышек - многие жители сажают, например, в них цветы - могу наложить штраф. Граждан штрафуют от 800 до 4 тысяч рублей, должностные лица - от 3 тысяч до 20 тысяч рублей, юридические - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.- Недорогой, экологически безопасный, быстро окупаемый способ утилизации отходов резины - механическое измельчение, которое позволяет получить на выходе резиновую крошку, текстильный и металлический корд. Резиновую крошку применяют для изготовления травмобезопасных резиновых покрытий детских и спортивных площадок, в дорожном строительстве, в нефтяной отрасли, для производства новых изделий из резины, - сообщает пресс-служба администрации города.Во Владимире прием отработанных покрышек на утилизацию осуществляют ООО «Эконорма» (ул. Пушкарская, д. № 44, тел.: 22-22-51) и ООО «Владимир Вторма Клининг» (ул. Вокзальная, д. 14-а, тел.: 77-91-38).