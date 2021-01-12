Тридцатитрехлетний должник из Мурома не хотел отдавать судебным приставам сове имущество – автомобиль. И в июле прошлого года, находясь за рулем указанного автомобиля, собираясь скрыть его от ареста и уехать, он совершил наезд на тридцатишестилетнего пристава, который получил телесные повреждения. Также он несколько раз пытался наехать на двух других приставов, угрожая причинением вреда здоровью. Кстати, как отмечал региональный Следком, в отношении должника и членов его семьи на принудительном исполнении на тот момент находились около пятнадцати исполнительных производств. Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Сейчас уголовное дело в отношении должника, обвиняемого в применении насилия, опасного для здоровья в отношении судебного пристава, рассматривается в суде. Следующее судебное заседание состоится 27 января.