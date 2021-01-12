Житель Камешковского районного суда признан виновным сразу по трем статьям - в краже с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере и в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Как установил суд, в октябре 2018 года мужчина через незапертые ворота незаконно проник в помещение деревоперерабатывающего цеха, где при помощи газовой сварки демонтировал более двух тонн металлических изделий, после чего вывез их на своем автомобиле. Через некоторое время он вновь прибыл на территорию деревоперерабатывающего предприятия, где похитил тем же способом металлические изделия весом 3 420 килограмм. Ущерб, причиненный владельцу, составил около шестидесяти тысяч рублей. Кроме того, в январе прошлого года камешковец, являясь генеральным директором ООО «Комплект», при помощи бензопилы незаконно спилил четырнадцать берез в лесах Камешковского района. Также в феврале 2019 года он орпять вырубил шестнадцать берез, в июне 2019 года – восемь сосен, причинив тем самым ГКУ ВО «Камешковское лесничество» материальный ущерб в особо крупном размере. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Гендиректор получил три года условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.