Автопарк УФПС Владимирской области получит 8 цельнометаллических фургонов ГАЗ 27427, 8 фургонов ГАЗ 3010 GA, 4 машины Ford Transit, 2 машины УАЗ 374195 и 9 фургонов Lada Largus. В ближайшее время автомобили прибудут на автобазу региональной почты, будут оформлены в ГИБДД и запущены на почтовые маршруты.Автомобили пополнят автопарк курьерской службы, а также будут направлены на маршруты по выемке писем и оказанию услуг юридическим лицам по доставке и забору корреспонденции. Естественно, машины покрасят в корпоративные цвета.В Почте России обещают, что новая техника позволит сократить сроки доставки корреспонденции, снизить расходы на горюче-смазочные материалы, техобслуживание и ремонт транспорта. Наконец, новые автомобили позволят создать комфортные условия труда для водителей.