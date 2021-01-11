Во Владимирской области насчитывается 135 особо охраняемых природных территорий: 3 – федерального, 110 – регионального значения (34 заказника, 73 памятника природы, 2 историко-ландшафтных комплекса и 1 дендрологический парк) и 22 – местного значения. В общей сложности они занимают 12 процентов территории региона – 345 с половиной тысяч гектар. Эти территории помогают сохранить редкие животные и растения. Дистанционный мониторинг с помощью фотовидеоловушками и квадрокоптера позволяет учесть такие виды животных как европейский зубр, бурый медведь, обыкновенная рысь, серый журавль, серая цапля, лось, волк, кабан, обыкновенная лисица, барсук, енотовидная собака, заяц-беляк. В ушедшем году в заповедных зонах установили восемь искусственных гнезд в Клязьминско-Лухском и Клязьминском береговом заказниках: семь дуплонов для длиннохвостой неясыти и одну платформу для бородатой неясыти. Также постоянно отмечают и новые места, где предпочитают расти и обитать редкие виды растений и животных. В 2020 году внесены новые точки наблюдений редких видов: 26 видов растений, четыре вида грибов и 25 видов животных.