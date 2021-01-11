В департаменте здравоохранения освобождается еще одна вакансия заместителя директора. Евгений Тяпкин освобождает эту должность сразу после новогодних праздников – 11 января должен стать последним днем его работы. Напомним, пост заместителя главы облздрава он занял в мае прошлого года, он курировал вопросы лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности. В медицине Евгений Тяпкин, закончивший Ивановский медицинский институт, проработал четверть века, работал врачом-анестезиологом в Областной клинической больнице, долгие годы был главврачом Петушинской райбольницы. Причины его ухода не раскрываются. Уже сейчас в департаменте вакантна должность одного из заместителей, курирующего отделы детства и родовспоможения, отвечающего на обращения граждан.