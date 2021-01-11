С 1 по 10 января в области произошло 56 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 10 человек погибли и 82 получили травмы. Среди них 6 травмированных несовершеннолетних, один ребенок погиб.- С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло три аварии. Полицейские оформили 392 происшествия с материальным ущербом, - сообщили в областном УМВД. - Было выявлено 145 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Утром 1 января во Владимире, на проспекте Строителей водитель автомобиля «Хендэ» сбил 40-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Он скончался на месте.Утром 4 января на подъезде к Иваново водитель автомобиля «Шкода» сбил 44-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги. Он скончался на месте.3 января на 32 км автодороги «Меленки – Синжаны – Максимово - Добрятино» водитель автомобиля «ВАЗ–11193» не справился с управлением, выехал \\"на встречку\\" и столкнулся с с автомобилем «ВАЗ–21214». В результате ДТП 9-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-11193» умер по пути в больницу.