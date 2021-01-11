В январе во Владимирскую область поступит 52 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В первую очередь, прививку сделают педагогам, медиках, сотрудникам коммунальной и социальной сфер. После снятия возрастных ограничений прививку будут делать и пенсионерам старше 60 лет.В интервью ГТРК директор департамента здравоохранения Елена Утемова рассказала, что как только вакцина поступит в регион, в больницах откроют электронную запись.- Такой опыт у нас уже был, когда осенью для вакцинации против гриппа также вводили предварительную запись, например, в пятой городской больнице, - отметила глава облздрава. - Вакцинация − это не просто посещение кабинета профилактики, но и обязательный осмотр врачом-терапевтом. Он должен и оценить состояние пациента до вакцинации, а также выдать показания и противопоказания.52 тысячи доз вакцины - это не так много, поэтому записавшихся будут ставить в очередь на получение вакцины.Напомним, первую партию вакцины получили в сентябре, тогда прививки сделали 42 медикам. Еще 1300 доз - пришли в декабре.