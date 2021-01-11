Во Владимире прошел первый послепраздничный рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В ходе рейдов проверяющие смотрят, носят ли водители, кондукторы и пассажиры средства индивидуальной защиты.11 января проверили 42 автобуса и троллейбуса. Все проверенные экипажи общественного транспорта, по уверениям мэрии, во время работы использовали маски. Большинство пассажиров также находились в салонах в масках. А те, что не носили маски, увидев проверяющих, их надели. Так что никого сегодня не оштрафовали.Тем более, что в администрации города Владимира неоднократно говорили, что не ставят целью взыскать побольше штрафов. Главное для чиновников - \\"профилактика заболеваемости, воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции, сохранение здоровья жителей Владимира\\".