Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в полицию обратился владелец автомобиля, обнаруживший на нем повреждения. Вечером мужчина оставил припаркованной невредимую машину, а утром обнаружил ее с разбитыми окнами и помятыми дверями. Ущерб, причиненный хозяину, превысил 77 тысяч рублей. Установить виновника помогли записи видеокамер. По подозрению в причастности к повреждению авто был задержан сорокаоднолетний местный житель, который сознался, объяснив, что причиной противоправных действий стала давняя неприязнь к владельцу авто. Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.