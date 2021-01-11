Областное управление Россельхознадзора в 2020 году составило свыше 1400 протоколов, выдало 380 предписаний об устранении правонарушений.Ведомство наложило штрафы на общую сумму более 20 млн рублей, сумма взысканных штрафов составила более 10 млн рублей.Выявлено и уничтожено 452,75 кг плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу в Россию, отозвано 48 деклараций о соответствии.Всего на рассмотрение в судебные органы направлено 353 дела об административных правонарушениях по всем видам надзора.В Федеральную службу судебных приставов передано более 140 постановлений об административных правонарушениях для принудительного взыскания наложенных и неоплаченных в установленный законом срок штрафов.