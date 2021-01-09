В Карелии продолжаются поиски 6-летнего Филиппа Мельника. Днем 28 декабря мальчик, проживающий в поселке Хелюля, вышел из дома и пропал. Мать мальчика попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в полицию.Сейчас в населенном пункте, где проживает ребенок, проводятся масштабные поисковые мероприятия. На воде и под водой мальчика ищут водолазные специалисты-добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Приозерска, Иваново, Пскова и Владимира.В поисково-спасательных работах принимают участие добровольцы ПСО «ЛизаАлерт», ПСО «Экстремум», сотрудники МЧС, Следственного комитета, подразделения полиции и пограничные службы ФСБ России. Как считает следствие, мальчик мог упасть в водоем, когда кормил уток.