Около 5 часов утра 9 января спасатели выехали на пожар в село Булатниково Муромского района.- Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений дом и хозяйственная постройка горели по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. На пожаре погиб мужчина, - рассказали в областном управлении МЧС.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Напомним. что за праздничные дни в регионе произошло больше 50 пожаров, в которых травмирован 1 человек и погибли 5 человек, что в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Основной причиной возгораний остается несоблюдение правил пожарной безопасности. В первую очередь, речь идет о неосторожном обращении с огнем лиц в состоянии алкогольного опьянения, неправильной эксплуатации отопительных и обогревательных приборов, отсутствии контроля за состоянием электроприборов и электросетей.