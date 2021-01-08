Вечером 7 января на 22 километре дороги Муром – Нижний Новгород произошло лобовое столкновение двух машин - Toyota Camry и Kia Rio. На место выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД.Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из авто. По предварительным данным УМВД по Владимирской области, травмы получили пятеро человек, водитель Toyota погиб. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 17 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники.