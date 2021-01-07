7 января в Гороховце произошел крупный пожар в доме на две семьи. Пожарным о возгорании сообщили в 11.27.Очевидцы рассказали, что горит частный дом на улице 1-го Мая. Приехавшие к дому №28 пожарно-спасательные подразделения увидели, что горит часть здания. Жители дома уже вышли наружу. В итоге пожарные не дали огню распространиться по всему дому и ликвидировали возгорания. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава.