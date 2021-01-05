82 жителя Собинки лишились крыши над головой из-за пожара, вспыхнувшего рано утром 4 января в общежитии-казарме, расположенной в центре города на Рабочем проспекте. Причина пожара пока неизвестно, но здание 1891 года постройки по словам жителей находилось в ветхом состоянии, жители говорили, что проводка была изношена, особенно в комнатах, которые пу4стовали. На совещании штаба по ликвидации последствий пожара отметили, что в настоящее время все, кто остался без крова, расселены. Часть людей находится в квартирах маневренного фонда, кто-то временно разместился у родственников, некоторых погорельцев поселили в гостиницу. Несколько человек в возрасте старше 65 лет при содействии Департамента социальной защиты населения были определены в стационарные социальные учреждения. Нуждающимся предоставлены кровати и новые комплекты постельного белья.- Документы на каждого из 82 человек сейчас оформляются для получения материальной помощи и будут направлены в органы соцзащиты. В муниципальном общежитии на улице Гоголя, 3-б в Собинке организован ремонт 15 комнат. Все нуждающиеся обеспечены кровом и питанием, – сообщил глава администрации Собинского района Александр Разов.