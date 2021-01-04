Трехэтажный дом в центре Собинки, загоревшийся ранним утром 4 января, полностью закончили тушить в 13:30. К счастью, никто не пострадал. Всего пожарные эвакуировали из здания, построенного в 19 веке, восемьдесят человек, в том числе троих детей. В администрации города создан штаб по ликвидации последствий пожара, изначально эвакуированных разместили там, сейчас часть из них временно находится в собинском доме культуры, часть предпочла перебраться к родным и друзьям. Теперь специалистам предстоит оценить, пригоден ли дом для жизни после пожара, пока в крыло, где вспыхнул огонь, обитателей не пускают.- По моему поручению дежурные сотрудники областной администрации утром выезжали на место пожара на Рабочем проспекте в Собинке. Как мне доложили по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, в загоревшейся \\"казарме\\" зарегистрировано около 80 человек, многие из них фактически там не проживают. Всех эвакуированных жильцов разместили в тепле. В 15 часов я поручил провести совещание о расселении эвакуированных жильцов и обеспечении нуждающихся всем необходимым. По итогам - мне доклад, как позаботились о людях, какая помощь еще нужна. Алгоритм решения таких проблем есть. Ситуация полностью под контролем областных и местных органов власти, - заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.