Как рассказали во владимирском поисковом отряде «ЛизаАлерт», в полицию Петушинского района обратился мужчина, которые не помнил кто он и откуда. Полицейские опросили его, проверили по базе пропавших и не найденных людей региона, а затем предположили, что он мог быть уроженцем одной из соседних областей. Старший оперуполномоченный уголовного розыска районного отдела Ольга Тяпкина, специализирующаяся на розыске без вести пропавших людей, передала фото мужчины в отдел ЛизаАлерт». Рассказ мужчины был очень путаным, поэтому искать информацию и совпадения пришлось по всем регионам страны. В итоге удалось найти похожий случай, который произошел в августе 2019 года в Подмосковье. Там пропавшего мужчину искали родственники. Родные, с которыми связались полицейские, сразу же опознали пропавшего по фотографии. И уже через несколько часов мама выехала за найденным сыном, сейчас он снова вернулся в семью.