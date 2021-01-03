В 10.46 3 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля на 200 километре трассы М7 в черте Судогодского района, сообщает пресс-служба ведомства.На момент прибытия пожарных подразделений автомобиль горел по всей площади. В результате пожара сгорел моторный отсек и внутренняя отделка машин. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.